Хакеры атаковали правительственные сайты Швейцарии

Ряд сайтов Федеральной администрации Швейцарии 10 января подверглись DDoS-атакам, в результате чего стали недоступными для пользователей. Об этом информирует Swissinfo со ссылкой на пресс-службу Федерального управления информационных технологий, сетей и телекоммуникаций (FOІTТТ), передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что утром в результате атаки произошел сбой в работе ИТ-систем администрации примерно на 45 минут.

Благодаря принятым мерам противодействия ситуация была стабилизирована - сообщили в FOITT.

Отмечается, что DDoS-атаки предусматривают перегрузку веб-сайтов и программ целевыми запросами, чтобы они стали недоступными. Во время DDoS-атаки утечки данных не происходит.

Сейчас FOITT и Федеральное ведомство по кибербезопасности (FOCBS) совместно анализируют атаку и определяют соответствующие меры.

По информации Swissinfo, Федеральная администрация уже несколько раз становилась мишенью хакеров, в частности во время Глобального саммита мира в Бюргенштоке в июне 2024 года, когда были обнаружены атаки из-за перегрузки на федеральные вебсайты.

По данным FOCBS, они были осуществлены пророссийскими хакерами.

Напомним

Министры иностранных дел НАТО согласовали пакет мер для противодействия киберугрозам со стороны РФ. Мероприятия включают обмен разведданными, дополнительные учения и усиление защиты критической инфраструктуры.