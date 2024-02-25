Хакерська група "UA25" здійснила масштабну атаку на російські сервери
Київ • УНН
Українська хакерська група UA25 здійснила масштабну кібератаку на російські сервери 25 лютого, отримавши понад 5 терабайт особистих і корпоративних даних.
Велику хакерську атаку на сайти у РФ зафіксовано 25 лютого 2024 року. У результаті роботи групи хакерів "UA25" було вивантажено 5 терабайтів особистої й корпоративної конфіденційної інформації. Про це повідомив СтратКом ЗСУ, пише УНН.
Група кіберів, яка називає себе "UA25", отримала доступ до матеріалів логістики по ворожій країні, засекречених матеріалів адвокатів, деяких маркетплейсів,
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На цей час було вивантажено більше 5ТБ як особистої, так і корпоративної конфіденційної інформації. Також повідомляється, що їм вдалося проникнути до внутрішніх серверів країни-агресорки.
Зазначається, що тепер загроза у кіберпросторі рф набирає нових обертів, сягають ще більших масштабів по всій країні, що слугує для отримання доступу до серверів влади терористів.
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