Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы

Крупная хакерская атака на сайты в рф зафиксирована 25 февраля 2024 года. В результате работы группы хакеров "UA25" было выгружено 5 терабайт личной и корпоративной конфиденциальной информации. Об этом сообщил СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Группа киберов, которая называет себя "UA25", получила доступ к материалам логистики по вражеской стране, засекреченным материалам адвокатов, некоторым маркетплейсам, - говорится в сообщении.

Детали

На данный момент было выгружено более 5ТБ как личной, так и корпоративной конфиденциальной информации. Также сообщается, что им удалось проникнуть к внутренним серверам страны-агрессора.

Отмечается, что теперь угроза в киберпространстве рф набирает новые обороты, достигают еще больших масштабов по всей стране, что служит для получения доступа к серверам власти террористов.

Напомним

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