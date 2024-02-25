Хакерская группа "UA25" осуществила масштабную атаку на российские серверы
Украинская хакерская группа UA25 осуществила масштабную кибератаку на российские серверы 25 февраля, получив более 5 терабайт личных и корпоративных данных.
Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены
В результате российского удара по ферме в селе Малашовка Запорожской области погиб один человек, еще трое получили ранения.
Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.
В Константиновке спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела
Спасатели ликвидировали последствия российского обстрела Константиновки, в результате которого повреждены 3 школы, 2 административных здания, 12 многоэтажек, 2 частных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, церковь и объект инфраструктуры, а также ранен один человек на железнодорожном вокзале.
россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов
Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".
Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали
Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна
В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.
"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет
Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.
В Киеве попрощались со Степаном Хмарой
На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки
Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.