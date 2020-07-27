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Керівництво "Динамо" знову підставило під удар команду - експерт

Керівництво "Динамо" знову підставило під удар команду - експерт

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Коментарі від гравців "Динамо", які почали публікувати на хвилі обурення спільноти і на захист призначення Мірчі Луческу, виглядають як чергова підстава команди з боку її власників. Про це у коментарі УНН розповів футбольний експерт Дмитро Лащук.

"Все це свідчить, у першу чергу, про неоднозначну таку позицію керівництва клубу. "Динамо" і "Шахтар" - це завжди були клуби, які мали протистояння. І тому зараз взяти такого тренера - це викликає, як мінімум, обурення. Хай це буде іноземець чи ні - він працював у тій команді, все... Проти команди, яку він зараз очолює. Як він буде зараз тренувати і протистояти тій команді, якій він віддав свої роки і для якої він завойовував трофеї? Тому, насправді, футболісти, я думаю, не мають однозначної позиції щодо цього", - каже він.

Лащук додає, що зараз відбувається значний спротив фанатів.

"А тому керівництво "Динамо", як вони завжди це робили, зараз підставляє свою команду. Вони не дають їм право вільно дихати, висловлювати свою думку, тренуватися і грати. Так, дисципліна - це добре, але варто пам'ятати, що футболісти - це особистість, кожна людина хоче бути вільною і керівництву клубу треба рахуватися із цим", - додав експерт.

Як повідомлялося в УНН, у Луческу вже виникли проблеми з формуванням тренерського штабу "Динамо".

Нагадаємо, київський футбольний клуб "Динамо" погодив контракт з румунським фахівцем Мірчею Луческу і оголосив екснаставника донецького "Шахтаря" головним тренером столичного гранда.

Контракт з Луческу підписаний на 2 роки з можливістю продовження на рік.

Ультрас "Динамо" розкритикували призначення Мірчі Луческу головним тренером команди і пригрозили масштабними акціями протесту.

Також ультрас запустили хештег у соціальних мережах #ДинамоБезСуркісів.

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