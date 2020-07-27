Руководство "Динамо" опять подставило под удар команду - эксперт

"Все это свидетельствует, в первую очередь, о неоднозначной такой позиции руководства клуба. "Динамо" и "Шахтер" - это всегда были клубы, которые имели противостояния. И поэтому сейчас взять такого тренера - это вызывает, как минимум, возмущение. Пусть это будет иностранец или нет - он работал в той команде, все... Против команды, которую он сейчас возглавляет. Как он будет сейчас тренировать и противостоять той команде, которой он отдал свои годы и для которой он завоевывал трофеи? Поэтому, на самом деле, футболисты, я думаю, не имеют однозначной позиции по этому поводу", - говорит он.

Лащук добавляет, что сейчас происходит значительное сопротивление фанатов.

"А потому руководство "Динамо", как они всегда это делали, сейчас подставляет свою команду. Они не дают им право свободно дышать, высказывать свое мнение, тренироваться и играть. Да, дисциплина - это хорошо, но стоит помнить, что футболисты - это личность, каждый человек хочет быть свободным и руководству клуба надо считаться с этим", - добавил эксперт.

Как сообщалось в УНН, у Луческу уже возникли проблемы с формированием тренерского штаба "Динамо".

Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда.

Контракт с Луческу подписан на 2 года с возможностью продления на год.

Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды и пригрозили масштабными акциями протеста.

Также ультрас запустили хэштег в социальных сетях #ДинамоБезСуркисов.