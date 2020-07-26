У Луческу уже возникли проблемы с формированием тренерского штаба "Динамо"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101823 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111099 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115974 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148816 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116033 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140543 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104012 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102801 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105070 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102279 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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У Луческу уже возникли проблемы с формированием тренерского штаба "Динамо"

У Луческу уже возникли проблемы с формированием тренерского штаба "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 19009 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Бывший футболист "Шахтёра", тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук заявил, что отказался от переговоров с Мирчей Луческу о работе в его тренерском штабе в киевском "Динамо". Об этом сообщается на сайте телеканалов "Футбол 1/2/3", передает УНН.

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств", - рассказал Шевчук.

Он также добавил, что Луческу уже отказал тренер по физподготовке Карло Николини, который работал с ним порядка 20 лет.

"Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым он работал порядка 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини - очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович (Ахметов - ред.) часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", - уточнил футболист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів

Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирча Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда. Контракт с Луческу подписан на два года с возможностью продления на год.

Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Мирча Луческу главным тренером команды и пригрозили масштабными акциями протеста.

Предыдущего наставника Алексея Михайличенко уволили из-за низкого уровня игры "Динамо".

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