У Луческу уже возникли проблемы с формированием тренерского штаба "Динамо"

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств", - рассказал Шевчук.

Он также добавил, что Луческу уже отказал тренер по физподготовке Карло Николини, который работал с ним порядка 20 лет.

"Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым он работал порядка 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини - очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович (Ахметов - ред.) часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", - уточнил футболист.

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Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирча Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда. Контракт с Луческу подписан на два года с возможностью продления на год.

Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Мирча Луческу главным тренером команды и пригрозили масштабными акциями протеста.

Предыдущего наставника Алексея Михайличенко уволили из-за низкого уровня игры "Динамо".