У Луческу вже виникли проблеми з формуванням тренерського штабу "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Колишній футболіст "Шахтаря", тренер і телеексперт В'ячеслав Шевчук заявив, що відмовився від переговорів з Мірчею Луческу про роботу в його тренерському штабі в київському "Динамо". Про це повідомляється на сайті телеканалів "Футбол 1/2/3", передає УНН.
"Він хотів розмовляти щодо мене. Але я йому відразу сказав: "Містер, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин", - розповів Шевчук.
Він також додав, що Луческу вже відмовив тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, який працював з ним близько 20 років.
"Я знаю, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким він працював близько 20 років, відмовив Луческу, в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин. Вважаю, що Ніколіні - дуже важлива для Луческу фігура, як ферзь в шахах. Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни. І знаю, що Рінат Леонідович (Ахметов - ред.) часто спілкувався з Ніколіні, поважав його думку. Тому ось так", - уточнив футболіст.
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Нагадаємо, київський футбольний клуб "Динамо" погодив контракт з румунським фахівцем Мірчею Луческу і оголосив екснаставника донецького "Шахтаря" головним тренером столичного гранда. Контракт з Луческу підписаний на два роки з можливістю продовження на рік.
Ультрас "Динамо" розкритикували призначення Мірчі Луческу головним тренером команди і пригрозили масштабними акціями протесту.
Попереднього наставника Олексія Михайличенка звільнили через низький рівень гри "Динамо".