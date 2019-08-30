Керівників комунального підприємства запідозрили у розтраті виділених на ремонт школи 1,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Керівники комунального підприємства підозрюються у розтраті понад 1,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт школи. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва, передає УНН.
За даними слідства, що у червні 2018 року комунальним підприємством було укладено договір з товариством-підрядником, щодо капітального ремонту фасаду навчально-виховного закладу у Голосіївському районі Києва. На виконання зазначених робіт підозрювані перевели на рахунок підрядника 6 мільйонів гривень, виділених з місцевого бюджету.
"Однак, в ході перевірки, правоохоронцями встановлено, що вартість та обсяг виконання робіт значно різняться в тому, що зазначено у документах і фактично виконано. Різниця становить понад 1,2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
В ході обшуків за місцем роботи і мешкання фігурантів вилучено печатки суб’єктів господарювання, тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність правопорушників.
"Наразі за цим фактом повідомлено про підозру екскерівникові комунального підприємства за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення – ред.) КК України.
Чинному керівникові комунального підприємства за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Директору підрядної організації за ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", - повідомили у прокуратурі.
Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.
Досудове розслідування триває. Також перевіряється причетність до вчинення злочину інших посадових осіб комунального підприємства.
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