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Руководителей коммунального предприятия заподозрили в растрате выделенных на ремонт школы 1,2 млн грн

Руководителей коммунального предприятия заподозрили в растрате выделенных на ремонт школы 1,2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Руководители коммунального предприятия подозреваются в растрате более 1,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает УНН.

По данным следствия, в июне 2018 года коммунальным предприятием был заключен договор с обществом-подрядчиком, относительно капитального ремонта фасада учебно-воспитательного заведения в Голосеевском районе Киева. Во исполнение указанных работ подозреваемые перевели на счет подрядчика 6 миллионов гривен, выделенных из местного бюджета.

"Однако, в ходе проверки, правоохранителями установлено, что стоимость и объем выполнения работ значительно различаются в том, что указано в документах и фактически выполнено. Разница составляет более 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов изъяты печати субъектов хозяйствования, тендерная документация, договоры и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность правонарушителей.

"По данному факту сообщено о подозрении екскеривникови коммунального предприятия по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог - ред.) УК Украины.

Действующему руководителю коммунального предприятия по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Директору подрядной организации по ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается. Также проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц коммунального предприятия.

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили председателя сельсовета, который незаконно выделял земельные участки собственной жене.

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