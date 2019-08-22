КДБ Білорусі заявляє, що засудженому українському журналісту Шаройко дозволено спілкування з посольством
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Український журналіст, засуджений в Білорусі за шпигунство, Павло Шаройко підтримує зв'язок з посольством України в Республіці Білорусь. Про це УНН розповіли в КДБ Республіки Білорусь.
"Відповідно до діючих норм міжнародного права в сфері виконання міжнародних покарань і поводження із засудженими, П.Шаройку надана можливість підтримувати зв'язок з посольством України в Республіці Білорусь за допомогою листування, телефонних переговорів, побачень і т.д.", - повідомили УНН в КДБ Білорусі.
Крім того, в КДБ зазначили, що українське диппредставництво в своєму розпорядженні має відомості про умови утримання журналіста.
Нагадаємо, журналіста Шаройко в Білорусі засудили до 8 років в'язниці за шпигунство за ст. 358 КК Білорусі. Як повідомляв посол України Ігор Кизим, Шаройко знаходиться в Бобруйській колонії №1.
Як повідомляв УНН, помилування українського журналіста в Білорусі відкладено до "настання певних умов".