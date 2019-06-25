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Помилування українського журналіста в Білорусі відкладено до "настання певних умов"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Український журналіст Павло Шаройко, засуджений за шпигунство подав, прохання про помилування. Про це на прес-конференції в Національному прес-центрі заявив заступник генерального прокурора Олексій Стук, пише УНН з посиланням на білоруський портал TUT.BY.

Помилування українського журналіста в Білорусі відкладено до "настання певних умов"

“Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає, але, як ви розумієте, це дуже тонка матерія і остаточне рішення відкладено до настання певних умов”, — сказав Олексій Стук.

Заступник генерального прокурора не став чітко відповідати на питання про те, чи пов’язані ці умови з судовим рішенням у справі Юрія Політики, білоруса, якого в Чернігові судять за шпигунство.

“Є і ця справа. Я поки не буду вам чітко обумовлювати. Залежно від... долі нашого білоруса...”, — сказав Олексій Стук.

Розгляд справи Юрія Політики по суті почався в квітні цього року. Він був затриманий в червні 2017-го на пункті пропуску “Нові Яриловичі”, коли він перетинав кордон на автобусі. СБУ звинувачує білоруса в зборі інформації про антитерористичну операцію на Донбасі в інтересах третьої сторони. Білоруське МЗС заперечує причетність Політики до спецслужб.

У жовтні 2017-го в Мінську був затриманий український журналіст Павло Шаройко. Він також звинувачувався в шпигунстві. У підсумку його засудили до восьми років ув’язнення.

Нагадуємо, взимку українського журналіста в Білорусі перевели з СІЗО до бобруйської колонії.

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