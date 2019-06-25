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Помилование украинского журналиста в Беларуси отложено до "наступления определенных условиях"

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный за шпионаж подал, прошение о помиловании. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, пишет УНН со ссылкой на белорусский портал TUT.BY.

Помилование украинского журналиста в Беларуси отложено до "наступления определенных условиях"

“Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает, но, как вы понимаете, это очень тонкая материя и окончательное решение отложено до наступления определенных условий”, — сказал Алексей Стук.

Заместитель генерального прокурора не стал четко отвечать на вопрос о том, связаны ли данные условия с судебным решением по делу Юрия Политики, беларуса, которого в Чернигове судят за шпионаж.

“Есть и это дело. Я пока не буду вам четко оговаривать. В зависимости от.. какова судьба нашего беларуса...”, — сказал Алексей Стук.

Рассмотрение дела Юрия Политики по существу началось в апреле этого года. Он был задержан в июне 2017-го на пункте пропуска “Новые Ярыловичи”, когда он пересекал границу на автобусе. СБУ обвиняет беларуса в сборе информации об антитеррористической операции на Донбассе в интересах третьей стороны. Беларусский МИД отрицает причастие Политики к спецслужбам.

В октябре 2017-го в Минске был задержан украинский журналист Павел Шаройко. Он также обвинялся в шпионаже. В итоге его приговорили к восьми годам заключения.

Напоминаем, зимой украинского журналиста в Беларуси перевели из СИЗО в бобруйскую колонию.

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