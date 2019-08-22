КГБ Беларуси заявляет, что осужденному украинскому журналисту Шаройко разрешено общение с посольством

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45485 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119510 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125411 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128211 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152924 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140829 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КГБ Беларуси заявляет, что осужденному украинскому журналисту Шаройко разрешено общение с посольством

КГБ Беларуси заявляет, что осужденному украинскому журналисту Шаройко разрешено общение с посольством

Киев  •  УНН

 • 14967 просмотра

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Украинский журналист, осужденный в Беларуси за шпионаж, Павел Шаройко поддерживает связь с посольством Украины в Республике Беларусь. Об этом УНН рассказали в КГБ Республики Беларусь.

“В соответствии с действующими нормами международного права в сфере исполнения международных наказаний и обращения с осужденными, П.Шаройко предоставлена возможность поддерживать связь с посольством Украины в Республике Беларусь посредством переписки, телефонных переговоров, свиданий и т.д.”, — сообщили УНН в КГБ Беларуси.

Кроме того, в КГБ отметили, что украинское диппредставительство располагает сведениями об условиях содержания журналиста.

Напомним, журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж по ст. 358 УК Беларуси. Как сообщал посол Украины Игорь Кизим, Шаройко находится в Бобруйской колонии № 1.

Как сообщал УНН, помилование украинского журналиста в Беларуси отложено до “наступления определенных условий”.

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