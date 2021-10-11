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Казначейство США опинилося в "заручниках" зусиль сенатора Круза щодо зупинки "Північного потоку-2" - ЗМІ

Казначейство США опинилося в "заручниках" зусиль сенатора Круза щодо зупинки "Північного потоку-2" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25964 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Казначейство США стало заручником зусиль сенатора-республіканця Теда Круза щодо зупинки газопроводу “Північний потік-2”, що блокують важливі призначення. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на слова представників Білого дому і демократів в Конгресі, пише УНН.

Деталі

Так, за словами офіційних осіб, на сьогодні затверджено лише чотири кандидати на топ-позиціях казначейства з приблизно 20 місць, призначених для призначення президентом. Федеральні дані показують, що більш ніж через вісім місяців після того, як президент Джо Байден вступив на посаду, його кандидатури в уряді затверджуються повільніше, ніж у попередніх трьох президентів.

За словами високопоставлених чиновників, на яких посилається Reuters, крім того, що дії Круза завдають шкоди здатності Казначейства вирішувати проблему ліміту федерального боргу, вони також шкодять здатності адміністрації Байдена вирішувати інші важливі питання, включаючи глобальний мінімальний податок, тероризм і фінансову розвідку.

Круз здобув владу, будучи останньою перешкодою для прискореного процесу затвердження кандидатур, який вимагає згоди всіх 100 сенаторів для кандидатів, які не викликають розбіжностей — опис, який, за словами Білого дому, підходить для багатьох кандидатів з міністерства фінансів та інших кандидатів, які очікують затвердження Сенатом, включаючи численних послів.

Відомо, що Круз хоче, щоб Байден наклав санкції, які зупинять газопровід “Північний потік-2”.

Байден раніше заявив, що відмовився від санкцій, тому що проект був майже завершений, і він хотів відновити відносини з ключовим союзником — Німеччиною.

Що стосується Круза, то, за словами представника сенатора, рішення просте: він перестане блокувати процеси, якщо адміністрація Байдена накладе санкції на компанію, що стоїть за проектом трубопроводу, що, за його словами, потрібно відповідно до законодавства США.

Нездатність зробити це “дає Володимиру Путіну геостратегічну перемогу” і “зміцнює корумпований вплив Росії в Європі”, — сказав Круз в листі від 13 вересня.

Додамо

Раніше УНН з посиланням на NYT повідомляв, що Круз затримав затвердження десятків кандидатів на пости у Держдепартаменті, в тому числі 59 послів.

Доповнення

10 вересня Глава “Газпрому” Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва “Північного потоку-2”.

У липні США і Німеччина підписали угоду, що дозволило добудувати газопровід без введення додаткових санкцій. Країни домовилися ввести санкції проти Росії і німецьких компаній, які будували “Північний потік-2”, якщо Москва використовує газопровід як “політичну зброю” проти України та інших країн.

“Північний потік-2” представляє собою дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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