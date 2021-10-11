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Казначейство США очутилось в "заложниках" усилисй сенатора Круза по остановке "Северного потока-2" - СМИ

Казначейство США очутилось в "заложниках" усилисй сенатора Круза по остановке "Северного потока-2" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 25960 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Казначейство США стало заложником усилий сенатора-республиканца Теда Круза по остановке газопровода “Северный поток-2”, которые блокируют важные назначения. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова представителей Белого дома и демократов в Конгрессе, пишет УНН.

Детали

Так, по словам официальных лиц, на сегодня утверждено только четыре кандидата на топ-позициях казначейства из примерно 20 мест, предназначенных для назначения президентом. Федеральные данные показывают, что более чем через восемь месяцев после того, как президент Джо Байден вступил в должность, его кандидатуры в правительстве утверждаются медленнее, чем у предыдущих трех президентов.

По словам высокопоставленных чиновников, на которых ссылается Reuters, помимо того, что действия Круза наносят ущерб способности Казначейства решать проблему лимита федерального долга, они также вредят способности администрации Байдена решать другие крупные вопросы, включая глобальный минимальный налог, терроризм и финансовую разведку.

Круз одержал власть, будучи последним препятствием для ускоренного процесса утверждения кандидатур, который требует согласия всех 100 сенаторов для не вызывающих разногласий кандидатов — описание, которое, по словам Белого дома, подходит для многих кандидатов из министерства финансов и других кандидатов, ожидающих утверждения Сенатом, включая многочисленных послов.

Известно, что Круз хочет, чтобы Байден наложил санкции, которые остановят газопровод “Северный поток-2”.

Байден ранее заявил, что отказался от санкций, потому что проект был почти завершен, и он хотел восстановить отношения с ключевым союзником — Германией.

Что касается Круза, то, по словам представителя сенатора, решение простое: он перестанет блокировать процессы, если администрация Байдена наложит санкции на компанию, стоящую за проектом трубопровода, что, по его словам, требуется в соответствии с законодательством США.

Неспособность сделать это “дает Владимиру Путину геостратегическую победу” и “укрепляет коррумпированное влияние России в Европе”, — сказал Круз в письме от 13 сентября.

Добавим

Ранее УНН со ссылкой на NYT сообщал, что Круз задержал утверждение десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте, в том числе 59 послов.

Дополнение

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2”.

В июле США и Германия подписали соглашение, позволившее достроить газопровод без введения дополнительных санкций. Страны договорились ввести санкции против России и немецких компаний, которые строили “Северный поток-2”, если Москва использует газопровод как “политическое оружие” против Украины и других стран.

“Северный поток-2” представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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