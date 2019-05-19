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Казахстан і Росія обговорять компенсацію через "брудну" нафту

Казахстан і Росія обговорять компенсацію через "брудну" нафту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Казахська компанія "КазТрансОйл" і російська "Транснефть" обговорять компенсацію через "брудну" нафту в трубопроводі "Дружба". Про це в Twitter написав "Комерсант", передає УНН.

"КазТрансОйл" і "Транснефть" почнуть обговорювати компенсацію через "брудну" нафту в "Дружбі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн "Белнефтехим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії.

23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. На наступний день нафтопровід "Гомельтранснафта Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.

25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди".

У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти діхлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів і парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Як повідомляв УНН, російська компанія-монополіст "Транснефть", яка є оператором магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів, виплатить компенсації за забруднення нафти в магістральному трубопроводі "Дружба".

Компанії "Укртранснафта" і російська "Транснефть" обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу "Дружба".

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