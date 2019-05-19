Казахстан и Россия обсудят компенсацию из-за "грязной" нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Казахская компания "КазТрансОйл" и российская "Транснефть" обсудят компенсацию из-за "грязной" нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом в Twitter написал "Коммерсант", передает УНН.
"КазТрансОйл" и "Транснефть" начнут обсуждать компенсацию из-за "грязной" нефти в "Дружбе", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля белорусский концерн “Белнефтехим” заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу “Дружба” из России.
23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. На следующий день нефтепровод “Гомельтранснефть Дружба” остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу после сообщения оператора польского участка “Дружбы” PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
25 апреля “Укртранснафта” вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу “Мозырь-Броды”.
В министерстве энергетики России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, которое применяют как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильным коррозионным действием.
Как сообщал УНН, российская компания-монополист "Транснефть", которая является оператором магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, выплатит компенсации за загрязнения нефти в магистральном трубопроводе "Дружба".
Компании “Укртранснафта” и российская “Транснефть” обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти с трубопровода “Дружба”.