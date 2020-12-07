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Катастрофа MH17: Малайзія виділить майже 6 млн доларів на фінансування судового процесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Уряд Малайзії направить близько 23,3 млн рінггітів (5,7 млн доларів США) на фінансування судового процесу у справі про катастрофу Boeing в Україні в липні 2014 року, що проходить в Нідерландах. Про це повідомив у понеділок в парламенті міністр транспорту Ві Ка Сіон, пише УНН з посиланням на місцеве видання The Star.

“В даний час проходить суд, в майбутньому році ми спрямуємо 23,3 млн рінггітів, або 30% від витрат, на цей процес, щоб притягнути винних до правосуддя”, — зазначив глава відомства. За його словами, “держава несе відповідальність, оскільки суд пов’язаний з катастрофою малайзійського лайнера, і винні в цьому злочині повинні бути покарані”.

Варто відзначити, що позиція Малайзії щодо катастрофи MH17 часто вельми одіозна. На початку березня цього року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запросила малайзійських експертів ознайомитися з даними РФ по MH17. Влітку цього року зовнішньополітичне відомство Росії повідомило, що “вітає формування у Малайзії власної позиції про катастрофу”.

Пасажирський Boeing-777 компанії “Малайзійські авіалінії”, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області України, в результаті чого загинули 298 осіб — громадяни десяти держав. Для кримінального розслідування трагедії була створена Спільна слідча група (ССД), яка в червні 2019 року оголосила, що встановила групу з чотирьох осіб, підозрюваних в причетності до інциденту. Це колишній глава бойовиків так званої “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков) і його підлеглі Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Судовий процес над ними почався 9 березня, їх звинувачують у тому, що вони займалися доставкою зенітної установки “Бук” в Україну з території РФ.

Нагадаємо, ЄСПЛ приєднав позов Нідерландів щодо катастрофи MH17 до справи “Україна проти Росії”.

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