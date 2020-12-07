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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 29351 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86883 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Катастрофа MH17: Малайзия выделит почти 6 млн долларов на финансирование судебного процесса

Катастрофа MH17: Малайзия выделит почти 6 млн долларов на финансирование судебного процесса

Киев  •  УНН

 • 15072 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правительство Малайзии направит около 23,3 млн ринггитов (5,7 млн долларов США) на финансирование судебного процесса по делу о крушении Boeing в Украине в июле 2014 года, проходящего в Нидерландах. Об этом сообщил в понедельник в парламенте министр транспорта Ви Ка Сион, пишет УНН со ссылкой на местное издание The Star.

“В настоящее время проходит суд, в будущем году мы направим 23,3 млн ринггитов, или 30% от расходов, на этот процесс, чтобы привлечь виновных к правосудию”, — отметил глава ведомства. По его словам, “государство несет ответственность, поскольку суд связан с крушением малайзийского лайнера, и виновные в данном преступлении должны быть наказаны”.

Стоит отметить, что позиция Малайзии касательно катастрофы MH17 часто весьма одиозна. В начале марта этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пригласила малайзийских экспертов ознакомиться с данными РФ по MH17. Летом этого года внешнеполитическое ведомство России сообщило, что “приветствует формирование у Малайзии собственной позиции о крушении”.

Пассажирский Boeing-777 компании “Малайзийские авиалинии”, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки “Бук” в Украину с территории РФ.

Напомним, ЕСПЧ присоединил иск Нидерландов относительно катастрофы MH17 к делу “Украина против России”.

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