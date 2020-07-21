Катастрофа лайнера МАУ: Кулеба повідомив, що має бути в центрі розслідування

"Важлива подія тижня — “чорні скриньки” нарешті у Франції. Вчора відбулось зчитування “чорних скриньок”, за моєю інформацією воно пройшло успішно. Але я хочу наголосити, що попри всі пояснення, які ми чуємо від іранської сторони, ми занадто довго чекали на передачу “чорних скриньок” для розшифровок. І коли ми чуємо аргументи про те, що “літаки не літали”, що не було можливості, я хочу запевнити вас, що для питання транспортування “чорних скриньок” на розшифровку і Україна, і інші постраждалі країни готові були вжити екстраординарних заходів, включно з надсиланням літака, для того, щоб скриньки якнайшвидше були розшифровані“, — сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна й інші причетні держави пів року “чекали, тиснули, вели перемовини та використовували всі елементи взаємодії” з Іраном.

Зі слів міністра, “чорні скриньки” в Ліоні були розшифровані в присутності двох українських експертів, а також представників інших країн.

“Ми не приймаємо аргумент про людську помилку, Іран має пояснити в усіх деталях, що сталося. У сучасному світі просто взяти і збити літак одній людині не під силу, навіть якщо це людина надзвичайно підступна, талановита і сповнена злих намірів. Ми маємо ставити питання ширше — не про людську помилку, а про взагалі функціонування системи управління повітряним простором Ірану. І ми хочемо почути відповідь на запитання, чи ця система функціонувала на момент збиття літака, чи вона функціонувала коректно, чи не було втручань в її діяльність, і якою все-таки є істинна причина збиття мирного українського літака над Іраном. Функціонування системи управління повітряним простором Ірану — ось що має бути в центрі розслідування”, — підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНН, напередодні фахівці французького Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) змогли успішно завантажити дані з бортового самописця літака МАУ рейсу PS752, збитого під Тегераном в січні.

Раніше іранська сторона повідомила, що передала Франції "чорні скриньки" збитого українського лайнера.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.