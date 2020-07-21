Катастрофа лайнера МАУ: Кулеба сообщил, что должно быть в центре расследования

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Функционирование системы управления воздушным пространством Ирана должно быть в центре расследования сбития самолета МАУ рейса PS752 под Тегераном. Об этом на брифинге во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Важное событие недели - "черные ящики" наконец во Франции. Вчера состоялось считывание "черных ящиков", по моей информации оно прошло успешно. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу "черных ящиков" для расшифровки. И когда мы слышим аргументы о том, что "самолеты не летали", не было возможности, я хочу заверить вас, что для вопроса транспортировки "черных ящиков" на расшифровку и Украина, и другие пострадавшие страны готовы были принять экстраординарные меры, включая отправку самолета, для того, чтобы ящики как можно быстрее были расшифрованы", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина и другие причастные государства полгода "ждали, давили, вели переговоры и использовали все элементы взаимодействия" с Ираном.

По словам министра, "черные ящики" в Лионе были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов, а также представителей других стран.

"Мы не принимаем аргумент о человеческой ошибке, Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире просто взять и сбить самолет одному человеку не под силу, даже если этот человек чрезвычайно коварный, талантливый и полон злыми намерениями. Мы должны ставить вопрос шире - не о человеческой ошибки, а о вообще функционировании системы управления воздушным пространством Ирана. И мы хотим услышать ответ на вопрос, функционировала ли эта система на момент сбития самолета, функционировала ли она корректно, не было ли вмешательств в ее деятельность, и какой все-таки есть истинная причина сбития мирного украинского самолета над Ираном. Функционирование системы управления воздушным пространством Ирана - вот что должно быть в центре расследования", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, накануне специалисты французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) смогли успешно загрузить данные с бортового самописца самолета МАУ рейса PS752, сбитого под Тегераном в январе.

Ранее иранская сторона сообщила, что передала Франции "черные ящики" сбитого украинского лайнера.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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