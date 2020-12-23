Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: обрано запобіжний захід командувачу ПС ЗСУ Дроздову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Слідчим суддею Печерського райсуду Києва задоволено клопотання Державного бюро розслідувань про застосування запобіжних заходів трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня. Зокрема, йдеться про командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Генпрокурора.
“Запобіжний захід у виді особистого зобов‘язання обрано Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, - повідомили у Генпрокурора.
Нагадаємо, напередодні, 22 грудня, Печерський районний суд відправив під варту без альтернативи внесення застави керівника польотів військової частини А4104 Олександра Жука, підозрюваного у справі про катастрофу військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом.
Крім того, 22 грудня суд арештував командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова у згаданій справі.
Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.
Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.
Згодом, у жовтні, на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.