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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: избрана мера пресечения командующему ВС ВСУ Дроздову

Киев • УНН

 • 16026 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Следственным судьей Печерского райсуда Киева удовлетворено ходатайство Государственного бюро расследований о применении мер пресечения трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области 25 сентября. В частности, речь идет о командующем Воздушных сил ВСУ Сергее Дроздове, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Генпрокурора.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: избрана мера пресечения командующему ВС ВСУ Дроздову

"Мера пресечения в виде личного обязательства избрана Командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщили у Генпрокурора.

Напомним, накануне, 22 декабря, Печерский районный суд отправил под стражу без альтернативы внесения залога руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука, подозреваемого по делу о катастрофе военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом.

Кроме того, 22 декабря суд арестовал командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова по упомянутому делу.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Позже, в октябре, на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

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