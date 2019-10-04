Касько розповів, чим відрізняється нова реформа прокуратури від старої
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Нова реформа органів прокуратури відрізняється тим, що попередня починалася з атестації в місцевих прокуратурах, а сьогоднішня реформа стосується оновлення Генеральної прокуратури, тобто зверху. Про це розповів першим заступник Генерального прокурора Віталій Касько під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ця реформа відрізняється тим, що попередня починалася знизу, тобто були спроби атестації в місцевих прокуратурах, які працювали на низу, на територіях. Наша пропозиція змін стосується оновлення прокуратури зверху, починаючи з Генеральної прокуратури, яка буде не просто перейменована в "Офіс Генерального прокурора", але і всі працівники цієї прокуратури пройдуть багаторівневі тести, атестації, перевірки на доброчесність. І врешті-решт буде запущена свіжа кров в "Офіс Генерального прокурора", потім в обласні прокуратури, і в кінці вже в окружні, або раніше вони називалися місцевими", - розповів Касько.
За його словами, нова реформа відрізняється від багатьох реформ, які анонсувалися в Україні тим, що вона не фасадна.
"...це не буде фасадна реформа з гнилим фундаментом. Це реформа, яка буде стосуватися суті відомства, яке має зрештою орієнтуватися на суспільство", - розповів Касько.
Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами.