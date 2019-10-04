Касько рассказал, чем отличается новая реформа прокуратуры от старой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Новая реформа органов прокуратуры отличается тем, что предыдущая начиналась с аттестации в местных прокуратурах, а сегодняшняя реформа касается обновления Генеральной прокуратуры, то есть сверху. Об этом рассказал первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Эта реформа отличается тем, что предыдущая начиналась снизу, то есть были попытки аттестации в местных прокуратурах, которые работали на низу, на территориях. Наше предложение изменений касается обновления прокуратуры сверху, начиная с Генеральной прокуратуры, которая будет не просто переименована в "Офис Генерального прокурора", но и все работники этой прокуратуры пройдут многоуровневые тесты, аттестации, проверки на добродетель. И в конце концов будет запущена свежая кровь в "Офис Генерального прокурора", затем в областные прокуратуры, и в конце уже в окружные, или раньше они назывались местными", - рассказал Каско.
По его словам, новая реформа отличается от многих реформ, которые анонсировались в Украине тем, что она не фасадная.
"...это не будет фасадная реформа с гнилым фундаментом. Это реформа, которая будет касаться сути ведомства, которое должно в конце концов ориентироваться на общество", - рассказал Касько.
Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.