Касаційний суд Італії розгляне апеляцію на виправдальний вердикт для Марківа

Деталі

За словами Городецького, найближчим часом очікуються новини про розгляд справи у Касаційному Суді — найвищій судовій інстанції Італії. Попереду — касаційний процес і юридичні баталії.

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“На хвилі нагнітання інформаційного поля та просування тези обвинувачення, суд першої інстанції в Павії навіть засудив невинну людину до 24 років ув’язнення, зробивши його „цапом відбувайлом“ за вбивство журналіста. Але Міланський Апеляційний Суд не зміг закрити очі на повну відсутність доказів провини Віталія Марківа і звільнив його, як того, що не вчиняв злочину, хоч і повторив „динаміку подій“, описану павійським судом”, — пише Олесь Городецький.

Він інформує, що 24 травня 2021 року, в 17.00, в день та годину загибелі Андреа Роккеллі, асоціація “Articolo 21”, що займається захистом прав журналістів, проводить онлайн захід присвячений Андреа Роккеллі.

“Здавалося б, абсолютно нормальний захід з вшанування пам’яті журналіста. Але з огляду на месиджі, подані в анонсі та учасників цієї зустрічі, складається враження, що цей захід направлений більше на суспільну думку в Італії та підготовку її до Касаційного Суду. Вже сам заголовок анонсу „Продовжуємо шукати правду та справедливість для Андреа Роккеллі та Андрія Міронова“ є доволі промовистим, адже цей „пошук“ для учасників зустрічі є власне Касаційний суд, куди деякі з них подали позови про скасування вироку і про визнання винним Марківа і українських військових”, — розповідає Городецький.

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Контекст

3 листопада 2020 року апеляційний суд присяжних у Мілані виніс виправдальний вердикт 31-річному українському нацгвардійцю Віталію Марківу за відсутністю складу злочину.

Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Йому інкримінували співучасть у вбивстві двох іноземних журналістів Андреа Роккеллі й Андрія Миронова на території окупованого Донбасу у травні 2014 року. Захист Віталія та держава Україна подали апеляційну скаргу до міланського трибуналу, заявивши про повну відсутність доказів його вини.

Попри позитивне для Марківа рішення варто зазначити, що апеляційний суд присяжних Мілану у вердикті про виправдання нацгвардійця підтвердив відповідальність українських військ за “атаку на журналістів”.