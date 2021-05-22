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Кассационный суд Италии рассмотрит апелляцию на оправдательный вердикт для Маркива

Киев • УНН

 • 21163 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Кассационный суд Италии рассмотрит апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана от Генеральной прокуратуры Милана и гражданских истцов (семьи Андреа Роккелли) об оправдании украинского нацгвардийца Виталия Маркива. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook, пишет УНН.

Кассационный суд Италии рассмотрит апелляцию на оправдательный вердикт для Маркива

Детали

По словам Городецкого, в ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в кассационном суде — высшей судебной инстанции Италии. Впереди — кассационный процесс и юридические баталии.

Цитата

“На волне нагнетания информационного поля и продвижения тезиса обвинения, суд первой инстанции в Павии даже осудил невинного человека к 24 годам тюрьмы, сделав его” козлом отпущения “за убийство журналиста. Но Миланский Апелляционный Суд не смог закрыть глаза на полное отсутствие доказательств вины Виталия Маркива отпустил его как того, что не совершал преступления, хотя и повторил „динамику событий“, описанную павийським судом ”, - пишет Олесь Городецкий.

Он информирует, что 24 мая 2021, в 17.00, в день и час гибели Андреа Роккелли, ассоциация “Articolo 21”, занимающейся защитой прав журналистов, проводит онлайн мероприятие посвящено Андреа Роккелли.

“Казалось бы, абсолютно нормальная мера в память журналиста. Но учитывая месседжи, представленные в анонсе и участников этой встречи, создается впечатление, что это мероприятие направлено больше на общественное мнение в Италии и подготовку ее к Кассационного Суда. Уже сам заголовок анонса „Продолжаем искать правду и справедливость для Андреа Роккелли и Андрея Миронова“ довольно красноречивым, ведь этот „поиск“ для участников встречи является собственно Кассационный суд, куда некоторые из них подали иски об отмене приговора и о признании виновным Маркива и украинских военных”, - рассказывает Городецкий.

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардийца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Контекст

3 ноября 2020 апелляционный суд присяжных в Милане вынес оправдательный вердикт 31-летнему украинскому нацгвардийцу Виталию Маркивым за отсутствием состава преступления.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Ему инкриминировали соучастие в убийстве двух иностранных журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова на территории оккупированного Донбасса в мае 2014 года. Защита Виталия и государство Украина подали апелляционную жалобу в миланский трибунал, заявив о полном отсутствии доказательств его вины.

Несмотря на положительное для Маркива решение стоит отметить , что апелляционный суд присяжных Милана в вердикте об оправдании нацгвардийца подтвердил ответственность украинских войск за “атаку на журналистов”.

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