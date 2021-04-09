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Карантинні обмеження у Київській області продовжили до 23 квітня

Карантинні обмеження у Київській області продовжили до 23 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Київській області додаткові протиепідемічні заходи продовжили до 23 квітня. Про це за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

Цитата

“Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території”, — заявив Володін.

Деталі

Рішення комісії передбачає продовження до 23 квітня додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня. А саме:

Окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

◾рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

◾дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

◾здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

◾проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

◾рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,823 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 квітня, - 19,6 тисячі, невелике зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,9 тисячі. Летальних випадків за добу - 419.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

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