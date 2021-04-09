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Карантинные ограничения в Киевской области продлили до 23 апреля

Карантинные ограничения в Киевской области продлили до 23 апреля

Киев  •  УНН

 • 16533 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киевской области дополнительные противоэпидемические мероприятия продлили до 23 апреля. Об этом по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Цитата

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - заявил Володин.

Детали

Решение комиссии предусматривает продление до 23 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля. А именно:

Отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:

◾ рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

◾ разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

◾ совершать перевозки пассажиров в количестве 50 процентов, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и определенной в его регистрационных документах;

◾ проинформировать жителей Киевской области об изменениях в графиках перевозок;

◾ рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевской области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1823000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, - 19,6 тысячи, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера - 4,9 тысячи. Летальных случаев за сутки - 419.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

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