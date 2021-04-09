Карантинные ограничения в Киевской области продлили до 23 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киевской области дополнительные противоэпидемические мероприятия продлили до 23 апреля. Об этом по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
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"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - заявил Володин.
Детали
Решение комиссии предусматривает продление до 23 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля. А именно:
Отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:
◾ рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
◾ разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
◾ совершать перевозки пассажиров в количестве 50 процентов, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и определенной в его регистрационных документах;
◾ проинформировать жителей Киевской области об изменениях в графиках перевозок;
◾ рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.
Кроме того, на территории Киевской области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 1823000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 апреля, - 19,6 тысячи, небольшой рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера - 4,9 тысячи. Летальных случаев за сутки - 419.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.