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Карантин у Великій Британії продовжили ще на три тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Великій Британії загальнонаціональний карантин, запроваджений через поширення коронавірусної інфекції, продовжений ще на три тижні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Міністр охорони здоров’я країни Метт Генкок не виключив, що якщо обмеження зняти занадто рано, то це може призвести до різкого погіршення ситуації. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що послаблення заходів завдасть шкоди як здоров’ю громадян, так і національній економіці.

Всього з початку епідемії в країні виявлено понад 103 тисячі випадків зараження коронавірусом, померли понад 13 тисяч людей.

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Серед інфікованих COVID-19 виявився і британський прем’єр Борис Джонсон, який у зв’язку з хворобою на певний час передав прем’єрські повноваження міністру Раабу. Джонсон кілька днів провів у лондонській лікарні, звідки був виписаний в кінці минулого тижня.

Про послабленні заходів ізоляції раніше оголосили кілька країн Європи, в тому числі Австрія, Данія, Німеччина. Але влада в усіх цих країнах наголошує, що про повне скасування обмежень не йдеться, і треба зберігати пильність і дотримуватися рекомендацій лікарів, щоб не допустити нового погіршення ситуації.

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