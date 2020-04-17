Карантин в Великобритании продлили еще на три недели
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Великобритании общенациональный карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен еще на три недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок не исключил, что если ограничения снять слишком рано, то это может привести к резкому ухудшению ситуации. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ослабление мер нанесет вред как здоровью граждан, так и национальной экономике.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 103 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 13 тыс. человек.
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Среди инфицированных COVID-19 оказался и британский премьер Борис Джонсон, который в связи с болезнью на время передал премьерские полномочия министру Раабе. Джонсон несколько дней провел в лондонской больнице, откуда был выписан в конце прошлой недели.
Об ослаблении мер изоляции ранее объявили несколько стран Европы, в том числе Австрия, Дания, Германия. Но власть во всех этих странах подчеркивает, что о полной отмене ограничений не идет, и надо сохранять бдительность и соблюдать рекомендации врачей, чтобы не допустить нового ухудшения ситуации.