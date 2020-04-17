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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 17799 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 37757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 41664 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 59575 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69150 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105196 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130157 просмотра

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Актуальное
Карантин в Великобритании продлили еще на три недели

Карантин в Великобритании продлили еще на три недели

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Великобритании общенациональный карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен еще на три недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок не исключил, что если ограничения снять слишком рано, то это может привести к резкому ухудшению ситуации. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ослабление мер нанесет вред как здоровью граждан, так и национальной экономике.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 103 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 13 тыс. человек.

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Среди инфицированных COVID-19 оказался и британский премьер Борис Джонсон, который в связи с болезнью на время передал премьерские полномочия министру Раабе. Джонсон несколько дней провел в лондонской больнице, откуда был выписан в конце прошлой недели.

Об ослаблении мер изоляции ранее объявили несколько стран Европы, в том числе Австрия, Дания, Германия. Но власть во всех этих странах подчеркивает, что о полной отмене ограничений не идет, и надо сохранять бдительность и соблюдать рекомендации врачей, чтобы не допустить нового ухудшения ситуации.

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