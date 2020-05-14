Карантин: канадцям доставлятимуть алкогольні коктейлі додому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Незабаром жителі Торонто зможуть замовити готові алкогольні коктейлі додому, передає УНН із посиланням на nowtoronto.com.
Ініціатива належить місцевим підприємцям - власникам барів.
"Тому що в умовах карантину бари закриті, а наші клієнти хочуть побалувати себе вишуканими напоями вдома", - кажуть представники бізнесу.
Так, незабаром послугу доставки готових алкогольних коктейлів надасть один зі столичних барів Supernova Ballroom. Служба доставки закладу, іменована Dolly Trolley, запропонує покупцям набір з декількох весняних коктейлів вартістю 50 доларів. Набір з безалкогольних коктейлів обійдеться покупцеві у 20 доларів.
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Ще один бар Patois готовий доставити додому фірмовий ромовий пунш від головного бармена закладу Блеза Кутюр'є. Вартість коктейлю - 45 доларів.
А Auld Spot Pub анонсував доставку набору з 12 алкогольних коктейлів вартістю 85 доларів.
Як повідомлялося в УНН, алкогольний тренд "коктейль у пляшці" завоював весь світ.
Слідуючи моді, українські виробники також стали випускати такі відомі коктейлі, як аперитив Spritz або іспанська Sangria в скляній тарі. Такий коктейль готовий до вживання відразу після купівлі і не вимагає ніяких додаткових інгредієнтів.