Карантин: канадцам будут доставлять алкогольные коктейли "на дом"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Вскоре жители Торонто смогут заказать готовые алкогольные коктейли "на дом", передает УНН со ссылкой на nowtoronto.com.
Инициатива принадлежит местным предпринимателям - владельцам баров.
"Потому что в условиях карантина бары закрыты, а наши клиенты хотят побаловать себя изысканными напитками дома", - говорят представители бизнеса.
Так, вскоре услугу доставки готовых алкогольных коктейлей предоставит один из столичных баров Supernova Ballroom. Служба доставки заведения, именуемая Dolly Trolley, предложит покупателям набор из нескольких весенних коктейлей стоимостью 50 долларов. Набор из безалкогольных коктейлей обойдется покупателю в 20 долларов.
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Еще один бар Patois готов доставить домой фирменный ромовый пунш от главного бармена заведения Блеза Кутюрье. Стоимость коктейля - 45 долларов.
А Auld Spot Pub анонсировал доставку набора из 12 алкогольных коктейлей стоимостью 85 долларов.
Как сообщалось в УНН, алкогольный тренд "коктейль в бутылке" завоевал весь мир.
Следуя моде, украинские производители также стали выпускать такие известные коктейли, как аперитив Spritz или испанский Sangria в стеклянной таре. Такой коктейль готов к употреблению сразу после покупки и не требует никаких дополнительных ингредиентов.