Карабах: Баку та Єреван обмінялись звинуваченнями у обстрілах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Міністерстві оборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану в ніч на неділю піддали ракетному обстрілу столицю невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) Степанакерт. Своєю чергою, у Єревані повідомили, що в ЗС Вірменії в неділю обстріляли кілька сіл в трьох районах Азербайджану, інформує УНН.
“Столиця Арцаха (невизнана НКР. — ред.) періодично піддавалася ракетному обстрілу. Вісім ударів ракетами були нанесені по багатоквартирних будинкам, житлових кварталах, об’єктам громадського значення. За попередніми даними, постраждалих немає”, — зазначила речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у Facebook.
Своєю чергою у Міноборони Азербайджану повідомили, що “ВС Вірменії обстріляли села в Тертерському, Агдамському і Агджабедінском районах. Азербайджанська армія прийняла адекватні заходи”.
Раніше Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірменська сторона не представила жодної конкретики на переговорах щодо Нагірного Карабаху. Перед тим прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що “Азербайджан не здатний впоратися самотужки” та “використовує найманців”.
Ситуація в регіоні загострилась 27 вересня, на спірній території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися звинуваченнями в їх порушенні.