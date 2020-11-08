Карабах: Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Министерстве обороны Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на воскресенье подвергли ракетному обстрелу столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. В свою очередь, в Ереване сообщили, что в ВС Армении в воскресенье обстреляли несколько сел в трех районах Азербайджана, передает УНН.
“Столица Арцаха (непризнанная НКР. — ред.) периодически подвергалась ракетному обстрелу. Восемь ударов ракетами были нанесены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения. По предварительным данным, пострадавших нет”, — отметила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили, что “ВС Армении обстреляли села в Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах. Азербайджанская армия приняла адекватные меры”.
Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона не представившим никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху. Перед тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что “Азербайджан не способен справиться самостоятельно” и “использует наемников”.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.