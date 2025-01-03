Кабмін звільнив двох високопосадовців: кого і з яких посад
Київ • УНН
Уряд звільнив заступника міністра у справах ветеранів Павла Бортнікова та першого заступника голови ДАЗВ Андрія Тимчука. Рішення про звільнення повідомив представник уряду в ВР.
Уряд звільнив заступника міністра у справах ветеранів Павла Бортнікова та першого заступника голови ДАЗВ Андрія Тимчука, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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Зокрема, за даними Мельничука, уряд звільнив:
- Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Андрія Тимчука з посади першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
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