Кабмин уволил двух высокопоставленных чиновников: кого и с каких должностей
Киев • УНН
Правительство уволило заместителя министра по делам ветеранов Павла Бортникова и первого заместителя главы ГАЗО Андрея Тымчука. Решение об увольнении сообщил представитель правительства в ВР.
Правительство уволило заместителя министра по делам ветеранов Павла Бортникова и первого заместителя главы ГАЗО Андрея Тымчука, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
В частности, по данным Мельничука, правительство уволило:
- Павла Бортникова с должности заместителя министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Андрея Тымчука с должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Напомним,
Кабмин назначил Пронина главой Госслужбы финмониторинга.