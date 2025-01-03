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Кабмин уволил двух высокопоставленных чиновников: кого и с каких должностей

Кабмин уволил двух высокопоставленных чиновников: кого и с каких должностей

Киев  •  УНН

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Правительство уволило заместителя министра по делам ветеранов Павла Бортникова и первого заместителя главы ГАЗО Андрея Тымчука. Решение об увольнении сообщил представитель правительства в ВР.

Правительство уволило заместителя министра по делам ветеранов Павла Бортникова и первого заместителя главы ГАЗО Андрея Тымчука, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

В частности, по данным Мельничука, правительство уволило:

  • Павла Бортникова с должности заместителя министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Андрея Тымчука с должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Напомним,

Кабмин назначил Пронина главой Госслужбы финмониторинга.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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