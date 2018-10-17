Кабмін затвердив групу для переговорів з Болгарією щодо угоди про трудову міграцію

За інформацією прес-служби уряду, Україна домовилася з Болгарією провести переговори щодо укладення двосторонньої угоди про регулювання трудової міграції між двома державами з подальшим її підписанням.



І на сьогоднішньому засіданні було затверджено склад української делегації для участі в переговорах із болгарською стороною щодо підготовки тексту проекту угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Болгарія про регулювання трудової міграції між двома державами та затверджено директиви, в яких сформульована позиція української сторони.



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Як повідомляв УНН, Кабмін протягом місяця має затвердити стратегію інформаційної реінтеграції Криму.