Кабмин утвердил группу для переговоров с Болгарией по соглашению о трудовой миграции

По информации пресс-службы правительства, Украина договорилась с Болгарией провести переговоры о заключении двустороннего соглашения о регулировании трудовой миграции между двумя государствами с последующим его подписанием.



И на сегодняшнем заседании был утвержден состав украинской делегации для участия в переговорах с болгарской стороной по подготовке текста проекта соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Болгария о регулировании трудовой миграции между двумя государствами и утверждены директивы, в которых сформулирована позиция украинской стороны.



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Как сообщал УНН, Кабмин в течение месяца должен утвердить стратегию информационной реинтеграции Крыма.