Кабмин утвердил группу для переговоров с Болгарией по соглашению о трудовой миграции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня утвердил состав украинской делегации для переговоров с Болгарией о подготовке соглашения о трудовой миграции. Такое решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
По информации пресс-службы правительства, Украина договорилась с Болгарией провести переговоры о заключении двустороннего соглашения о регулировании трудовой миграции между двумя государствами с последующим его подписанием.
И на сегодняшнем заседании был утвержден состав украинской делегации для участия в переговорах с болгарской стороной по подготовке текста проекта соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Болгария о регулировании трудовой миграции между двумя государствами и утверждены директивы, в которых сформулирована позиция украинской стороны.
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Как сообщал УНН, Кабмин в течение месяца должен утвердить стратегию информационной реинтеграции Крыма.