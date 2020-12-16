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Кабмін затвердив фінплан "Антонова" з прибутком у понад 600 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Антонов" на 2020 рік із очікуваним прибутком у 628,7 мільйона гривень. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, інформує УНН.

Кабмін затвердив фінплан "Антонова" з прибутком у понад 600 млн грн

"Проект фінансового плану ДП "Антонов" на 2020 рік передбачає отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 7652,8 млн гривень. Чистий прибуток планується у розмірі 628,7 млн гривень", - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження.

Повідомляється, що виплати на користь державі становитимуть 808,1 млн гривень, а капітальні інвестиції передбачені у розмірі 600 млн гривень.

Зазначається, що прийняття акта дозволить "Антонову" здійснювати діяльність у 2020 році у межах затвердженого фінансового плану, що сприятиме стабільній роботі підприємства та створить належні умови для виконання статутних завдань та подальшого розвитку підприємства.

Нагадаємо, на початку грудня віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що Міністерство оборони України та ДП "Антонов" на порозі підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178.

Додамо, що у листопаді профільні асоціації авіабудівної сфери звернулись до Президента Зеленського з проханням передати державне підприємство "Антонов" з-під управління концерну "Укроборонпром" в управління міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

У коментарі УНН військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що це не що інше, як "підкилимні ігрища українських можновладців з перерозподілу прибутку".

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