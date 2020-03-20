Кабмін спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України до 19 квітня цього року спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для запобігання поширенню COVID-19 на території України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Уряд до 19 квітня 2020 року спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19 на території України",- написав Шмигаль.
За його словами, постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо).
"Для цього укладений договір про закупівлю має бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього. Завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано",- зазначив Прем’єр-міністр.
Шмигаль повідомив,що такий порядок здійснення закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров’я, а також установи, заклади та підприємства інших центральних органів виконавчої влади, що долучені до заходів щодо запобігання поширенню COVID-19.
Як повідомлялося, уряд спростив процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.