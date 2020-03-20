Кабмін спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для боротьби з коронавірусом

КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів України до 19 квітня цього року спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для запобігання поширенню COVID-19 на території України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.