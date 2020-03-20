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Кабмин упростил порядок закупок товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом

Кабмин упростил порядок закупок товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 20083 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины до 19 апреля этого года упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения распространения COVID-19 на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство до 19 апреля 2020 года упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины", - написал Шмыгаль.

По его словам, постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.).

"Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо", - отметил Премьер-министр.

Шмыгаль сообщил, что такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19.

Как сообщалось, правительство упростило процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств для борьбы с коронавирусом.

Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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