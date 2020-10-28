Кабмін сьогодні заслухає доповідь про результати розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує заслухати доповідь про результати розслідування причин катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.
Так, доповідачем значиться віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уруський про причини падіння Ан-26: технічні неполадки та людський фактор
Уряд також має розглянути проект указу про рішення РНБО “Про Національну стратегію із захисту цивільного населення у збройних конфліктах на період до 2030 року”.
Планується розгляд низки проектів постанов, зокрема про внесення змін до Положення про Національну поліцію, а також про внесення змін до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.
На порядку денному зокрема і проект постанови про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), а також про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін підтримав розділення відповідальності боржників перед Нафтогазом
Урядовці сьогодні планують підтримати проект розпорядження про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери.
Окрім того, планується розгляд проекту розпорядження про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік.
На порядку денному – проекти розпорядження про межі території низки морських портів.
Нагадаємо, раніше цього тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в уряді працюють над проектом постанови щодо виділення додаткових коштів для закупівлі експрес-тестів на виявлення антитіл до коронавірусної хвороби COVID-19.