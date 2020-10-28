Кабмин сегодня заслушает доклад о результатах расследования авиакатастрофы под Чугуевом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует заслушать доклад о результатах расследования причин катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.
Так, докладчиком значится вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
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Правительство также планирует рассмотреть проект указа о решении СНБО "О Национальной стратегии по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах на период до 2030 года".
Планируется рассмотрение ряда проектов постановлений, в частности о внесении изменений в Положение о Национальной полиции, а также о внесении изменений в Порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.
На повестке дня в том числе и проект постановления о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), а также о внесении изменений в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и снабжения.
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Чиновники сегодня планируют поддержать проект распоряжения об одобрении Стратегии цифровой трансформации социальной сферы.
Кроме того, планируется рассмотрение проекта распоряжения о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному управлению делами на 2020 год.
На повестке дня также - проекты распоряжения о границах территории ряда морских портов.
Напомним, ранее на этой неделе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в правительстве работают над проектом постановления о выделении дополнительных средств на приобретение экспресс-тестов на выявление антител к коронавирусной болезни COVID-19.