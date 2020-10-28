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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44264 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66144 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 100339 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117637 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95231 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100455 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103396 просмотра

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Кабмин сегодня заслушает доклад о результатах расследования авиакатастрофы под Чугуевом

Киев  •  УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует заслушать доклад о результатах расследования причин катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, докладчиком значится вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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Правительство также планирует рассмотреть проект указа о решении СНБО "О Национальной стратегии по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах на период до 2030 года".

Планируется рассмотрение ряда проектов постановлений, в частности о внесении изменений в Положение о Национальной полиции, а также о внесении изменений в Порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

На повестке дня в том числе и проект постановления о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), а также о внесении изменений в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и снабжения.

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Чиновники сегодня планируют поддержать проект распоряжения об одобрении Стратегии цифровой трансформации социальной сферы.

Кроме того, планируется рассмотрение проекта распоряжения о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Государственному управлению делами на 2020 год.

На повестке дня также - проекты распоряжения о границах территории ряда морских портов.

Напомним, ранее на этой неделе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в правительстве работают над проектом постановления о выделении дополнительных средств на приобретение экспресс-тестов на выявление антител к коронавирусной болезни COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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