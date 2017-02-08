Кабмін схвалив стратегію управління держфінансами на 2017-2021 рр.
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2017—2021 роки, представлену міністром фінансів Олександром Данилюком, передає кореспондент УНН.
“Метою стратегії є побудова сучасної та ефективної системи управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні державні послуги, ефективно акумулювати ресурси та розподіляти їх у чіткій відповідності з пріоритетами розвитку держави”, — наголосив він.
Основними завданнями досягнення стратегії, за словами міністра, є дотримання загальної бюджетної податкової дисципліни, підвищення ефективності розподілу ресурсів, забезпечення ефективного виконання бюджету та підвищення рівня прозорості та підзвітності держфінансів.