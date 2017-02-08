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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин одобрил стратегию управления госфинансами на 2017-2021 гг.

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил стратегию реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы, представленную министром финансов Александром Данилюком, передает корреспондент УНН.

Кабмин одобрил стратегию управления госфинансами на 2017-2021 гг.

"Целью стратегии является построение современной и эффективной системы управления государственными финансами, которая способна оказывать качественные государственные услуги, эффективно аккумулировать ресурсы и распределять их в строгом соответствии с приоритетами развития государства", - подчеркнул он.

Основными задачами достижения стратегии, по словам министра, является соблюдение общей бюджетной налоговой дисциплины, повышение эффективности распределения ресурсов, обеспечение эффективного исполнения бюджета и повышение уровня прозрачности и подотчетности государственных финансов.

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