Кабмин одобрил стратегию управления госфинансами на 2017-2021 гг.

"Целью стратегии является построение современной и эффективной системы управления государственными финансами, которая способна оказывать качественные государственные услуги, эффективно аккумулировать ресурсы и распределять их в строгом соответствии с приоритетами развития государства", - подчеркнул он.

Основными задачами достижения стратегии, по словам министра, является соблюдение общей бюджетной налоговой дисциплины, повышение эффективности распределения ресурсов, обеспечение эффективного исполнения бюджета и повышение уровня прозрачности и подотчетности государственных финансов.