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Кабмін розширив перелік лікарів, які можуть працювати з хворими на COVID-19

Кабмін розширив перелік лікарів, які можуть працювати з хворими на COVID-19

Київ • УНН

 • 20146 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кабінет міністрів прийняв постанову, яка розширює перелік лікарських спеціальностей, які можуть брати участь в лікуванні хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Вчора на уряді було прийнято достатньо важливу постанову Кабінету міністрів. Ця постанова Кабінету міністрів стосується внесення змін до Програми медичних гарантій… Було внесено ряд додаткових змін. Чого саме вони стосуються. Це розширення переліку лікарських спеціальностей, які можуть брати участь в лікуванні хворих на COVID-19. Так звані бригади, які формуються в кожній лікарні для лікування хворих на COVID-19. Ми суттєво, максимально розширили, максимально дали можливість лікарням збільшувати цю кількість лікарів. У тому числі не тільки лікарі-анестезіологи, або лікарі-інфекціоністи. Це можуть бути лікарі інших спеціальностей”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що це пов’язано зі зростанням кількості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 безпосередньо в лікарнях.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада підтримала законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги.

Також нагадаємо, в українських лікарнях вже зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19.

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