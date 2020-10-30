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Кабмин расширил перечень врачей, которые могут работать с больными COVID-19

Кабмин расширил перечень врачей, которые могут работать с больными COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20133 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Кабинет министров принял постановление, расширяющее перечень врачебных специальностей, которые могут принимать участие в лечении больных COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера на правительстве было принято достаточно важное постановление Кабинета министров. Это постановление Кабинета министров касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий... Были внесены ряд дополнительных изменений. Чего именно они касаются. Это расширение перечня врачебных специальностей, которые могут принимать участие в лечении больных COVID-19. Так называемые бригады, которые формируются в каждой больнице для лечения больных COVID-19. Мы существенно, максимально расширили, максимально позволили больницам увеличивать это количество врачей. В том числе не только врачи-анестезиологи, или врачи-инфекционисты. Это могут быть врачи других специальностей", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это связано с ростом количества госпитализированных пациентов с COVID-19 непосредственно в больницах.

Напомним, в июле Верховная Рада поддержала законопроект о привлечении педагогов и интернов к оказанию медпомощи.

Также напомним, в украинских больницах уже занято более 60% коек для больных COVID-19.

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