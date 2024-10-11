Кабмін провів кадрові зміни в трьох міністерствах та Держводагентстві
Київ • УНН
Уряд України звільнив чотирьох посадовців, у тому числі заступників міністрів. Призначено трьох нових заступників міністрів та тимчасового керівника Держводагентства.
Уряд України звільнив чотирьох посадовців, у тому числі заступників міністрів, призначено трьох нових заступників міністрів та тимчасового керівника Держводагентства, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України:
Звільнено:
- Олександра Балануци з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Сергія Боєва з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;
- Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України;
- Максима Рівтіна з посади заступника голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Призначено:
- Марину Денисюк заступником міністра розвитку громад та територій України;
- Сергія Мельника заступником міністра оборони України;
- Сергія Боєва заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
Також, за його словами, тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Ігоря Гопчака.
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