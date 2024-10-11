Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и Госводагентстве
Киев • УНН
Правительство Украины уволило четырех чиновников, в том числе заместителей министров. Назначены три новых заместителя министров и временный руководитель Госводагентства.
Правительство Украины уволило четырех чиновников, в том числе заместителей министров, назначены три новых заместителя министров и временный руководитель Госводагентства, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:
Уволен:
- Александра Балануцы с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
- Сергея Боева с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
- Михаила Янчука с должности председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины;
- Максима Ривтина с должности заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Назначено:
- Марину Денисюк заместителем министра развития громад и территорий Украины;
- Сергея Мельника заместителем министра обороны Украины;
- Сергея Боева заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.
Также, по его словам, временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Игоря Гопчака.
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