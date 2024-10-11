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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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10 октября 2024, 07:59  •  91094 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и Госводагентстве

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11 октября 2024, 13:46  •  1811 просмотра

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Правительство Украины уволило четырех чиновников, в том числе заместителей министров. Назначены три новых заместителя министров и временный руководитель Госводагентства.

Правительство Украины уволило четырех чиновников, в том числе заместителей министров, назначены три новых заместителя министров и временный руководитель Госводагентства, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:

Уволен:

  • Александра Балануцы с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции; 
  • Сергея Боева с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции; 
  • Михаила Янчука с должности председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины; 
  • Максима Ривтина с должности заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Назначено:

  • Марину Денисюк заместителем министра развития громад и территорий Украины;
  • Сергея Мельника заместителем министра обороны Украины; 
  • Сергея Боева заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. 

Также, по его словам, временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Игоря Гопчака.

Руководил обороной Харькова: бригадный генерал Сергей Мельник назначен заместителем министра обороны11 октября 2024, 12:45 • 4975 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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